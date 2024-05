Konzert in Stuttgart: So war’s bei Rod Stewart in der Schleyerhalle

So war’s bei Rod Stewart in der Schleyerhalle

7 Rod Stewart eröffnet das Konzert am Mittwoch in der Schleyerhalle mit Robert Palmers „Addicted To Love“ und zitiert mit den Musikerinnen in seiner Band dessen berühmten Videoclip. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die britische Rocklegende Rod Stewart ist am Mittwochabend in Stuttgart aufgetreten. Bilder, Setlist und Kritik von dem Konzert in der Schleyerhalle.











So viele Hit, so wenig Zeit. Wie ein nimmermüder Fließbandarbeiter, der sich in eine Las-Vegas-Show verirrt hat, arbeitet sich Rod Stewart am Mittwochabend vergnügt zwei Stunden lang an all den Klassikern ab, die ihn zu einem erfolgreichsten Rocksänger Großbritanniens gemacht haben: von „Maggie May“ bis „Baby Jane“, von „Tonight I’m Yours“ bis „Sailing“, das den Abend als letzte Zugabe beendet. Rod Stewart zieht sich da kurz vor 22 Uhr eine Kapitänsmütze auf und singt zusammen mit den schunkelnden Fans in der gut gefüllten Schleyerhalle diese große Ballade vom Segeln durch stürmisches Meer.