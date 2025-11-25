Konzert in Stuttgart: So war es bei Sabaton in der Schleyerhalle
11
Feuer, Bier und Power-Metal sind die Elemente, auf die Sabaton setzt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auf ein Bier mit Sabaton: die schwedische Power-Metal-Band hat in der Schleyerhalle Schlachten auferstehen lassen und sich als ausgesprochen trinkfest erwiesen.

Bomben fallen zur Erde, grünes Gas quillt über den Boden, die Kamera fährt durch Schützengräben, Fackeln leuchten im Dunkeln. Die Bühne der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist am Montagabend eine Burg. Tempelritter gehen dort um, Heerscharen streiten sich, Schlachten werden geschlagen. Und doch sagt eine Stimme: „This is not a Battlefield. It is a Heavy Metal Show!“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.