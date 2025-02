Konzert in Stuttgart: So war es bei Maite Kelly in der Porsche-Arena

So war es bei Maite Kelly in der Porsche-Arena

8 Maite Kelly am Freitagabend in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Freitagabend hat Maite Kelly das Stuttgarter Publikum begeistert. Im Gepäck ihrer „Nur Liebe“-Tour hatte die Schlagersängerin auch Songs von ihrem neuen Album „Liebe XXL“, das an diesem Tag veröffentlicht wurde. Konzertkritik und Setlist.











Eigentlich hatten sie sich bereits verabschiedet, doch die Rufe des Publikums haben sie nochmals auf die Bühne geholt. Bei der allerletzten Zugabe bleibt die Band hinter der Bühne. Maite Kelly und David Sommer, der auf der „Nur Liebe“-Tour im Vorprogramm auftritt, singen zu zweit und nur von einer Gitarre begleitet „Mann an der Geige“. Ein Lied, das kaum älter als acht Wochen ist, und das sie gemeinsam bei Maite in der Küche zwischen Pasta und Wein geschrieben haben. Es ist ein Song von ihrem neuen Album, das am Tag des Stuttgart-Konzerts veröffentlicht wurde, „Liebe XXL“, so der Titel.