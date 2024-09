Konzert in Stuttgart: So war es bei Lea in der Schleyer-Halle

So war es bei Lea in der Schleyer-Halle

Leas Konzert ist ein bunter Reigen aus Liebesliedern, farbenfroher Kulisse, opulenten Kostümen und einem unvergesslichen Geburtstagsständchen, das die ganze Schleyer-Halle mitsingt. So war der Auftritt am Mittwochabend.











Auf den Bühnenscreens erscheinen Blütenblätter, langsam und von Vogelgezwitscher begleitet, formen sie sich zu Blumen, Wasserrauschen gesellt sich irgendwann dazu. So beginnt Leas Konzert am Mittwochabend in Stuttgart. In dieses Bild fügt sich auch die Sängerin. Lea trägt ein rosafarbenes Oberteil, das aussieht wie eine riesige Blume und während des ersten Songs auch eine Art grüne Schmetterlingsflügel.