Konzert in Stuttgart: Luftig und wuchtig: So war’s bei Apache 207 in der Schleyerhalle
1
Hoch hinaus: Apache 207 in Stuttgart Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Apache 207 und seine Band haben am Dienstagabend das erste ihrer vier ausverkauften Konzerte in der Schleyerhalle gegeben. Kritik, Fotos und Setlist von einer außergewöhnlichen Show.

Paul Stanley von Kiss ist einst durch die Schleyerhalle geflogen. Aber ein ausgewachsenes Flugzeug hat bisher noch keiner in Stuttgarts größte Arena mitgebracht. Doch dann fällt der Vorhang, es dampft ordentlich, und siehe da: Auf der Mittelbühne steht ein moderner Jet der imaginären Feder Airlines, und Apache 207 sitzt im Cockpit.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.