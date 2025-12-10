Luftig und wuchtig: So war’s bei Apache 207 in der Schleyerhalle

1 Hoch hinaus: Apache 207 in Stuttgart Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Apache 207 und seine Band haben am Dienstagabend das erste ihrer vier ausverkauften Konzerte in der Schleyerhalle gegeben. Kritik, Fotos und Setlist von einer außergewöhnlichen Show.











Paul Stanley von Kiss ist einst durch die Schleyerhalle geflogen. Aber ein ausgewachsenes Flugzeug hat bisher noch keiner in Stuttgarts größte Arena mitgebracht. Doch dann fällt der Vorhang, es dampft ordentlich, und siehe da: Auf der Mittelbühne steht ein moderner Jet der imaginären Feder Airlines, und Apache 207 sitzt im Cockpit.