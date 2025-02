Konzert in Stuttgart: „Ich lasse mich nicht unterkriegen!“ So war‘s bei Pietro Lombardi

„Ich lasse mich nicht unterkriegen!“ So war‘s bei Pietro Lombardi

Konzert in Stuttgart

1 Pietro Lombardi – hier bei einem Auftritt auf dem Waltroper Parkfest im Moselbachpark – hat in Stuttgart seine Fans glücklich gemacht. Foto: IMAGO/Future Image/Thomas Schröer

Der ehemalige DSDS-Sänger Pietro Lombardi sorgt in Stuttgart für innige Fan-Momente – und spricht über Gerüchte. Setlist und Eindrücke vom Auftritt in der Schleyerhalle.











Gleich zu Show-Beginn um 20:30 Uhr wird das Publikum per Videoeinspieler daran erinnert, dass Pietro Lombardi einst im Cast der TV-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) war. 14 Jahre ist das nun her. Damals war der Barde mit italienischen Wurzeln 18 Jahre jung und schon bald einer der besonderen Bros des Showmasters Dieter Bohlen. Lombardi überzeuge Bohlen und das Publikum offenbar mit seinem komischen Talent, seinem Sinn für humoristische Momente und immer auch wieder mit seinem Gesang, was dazu führte, dass er als Sieger der 8.Staffel der RTL-Show hervorging.