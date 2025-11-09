Konzert in Stuttgart: Große Gefühle und rote Rosen – so war es bei Il Volo in der Porsche-Arena
1
Il Volo – hier bei einem Konzert im September im Vatikan – sind am Samstag in Stuttgart aufgetreten. Foto: IMAGO/Avalon.red

Das italienische Trio Il Volo begeistert in der Porsche-Arena mit gewaltigen Stimmen, Witz und roten Rosen – und bringt Italien für einen Abend nach Stuttgart.

Seriös und ganz in Schwarz treten sie um kurz nach acht auf die Bühne und starten fulminant mit „Now We’re Free“ und „Grande Amore“ – schon bei den ersten Takten singen viele Zuschauer lautstark mit. Das italienische Gesangstrio Il Volo, bestehend aus den Tenören Piero Barone (32) und Ignazio Boschetto (31) sowie dem Bariton Gianluca Ginoble (30), bringt von Beginn an Leidenschaft, Romantik und große Gefühle auf die Bühne.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.