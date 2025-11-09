Konzert in Stuttgart: Große Gefühle und rote Rosen – so war es bei Il Volo in der Porsche-Arena

Große Gefühle und rote Rosen – so war es bei Il Volo in der Porsche-Arena

1 Il Volo – hier bei einem Konzert im September im Vatikan – sind am Samstag in Stuttgart aufgetreten. Foto: IMAGO/Avalon.red

Das italienische Trio Il Volo begeistert in der Porsche-Arena mit gewaltigen Stimmen, Witz und roten Rosen – und bringt Italien für einen Abend nach Stuttgart.











Seriös und ganz in Schwarz treten sie um kurz nach acht auf die Bühne und starten fulminant mit „Now We’re Free“ und „Grande Amore“ – schon bei den ersten Takten singen viele Zuschauer lautstark mit. Das italienische Gesangstrio Il Volo, bestehend aus den Tenören Piero Barone (32) und Ignazio Boschetto (31) sowie dem Bariton Gianluca Ginoble (30), bringt von Beginn an Leidenschaft, Romantik und große Gefühle auf die Bühne.