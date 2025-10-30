Konzert in Stuttgart: Eine schöne Zeitverschwendung – So war’s bei Edwin Rosen im LKA Longhorn
1
Verträumte Ästhetik: Edwin Rosen vor einem Jahr im Wizemann Foto: LICHTGUT

Nach zwei Jahren Pause kehrt Edwin Rosen mit der „Wenn-alle-Stricke-reißen”-Tour in seine Heimatstadt zurück und zeigt, wie Melancholie tanzbar wird.

Die Stimmung von Edwin Rosens Musik ließe sich wohl kaum treffender in einem Bild festhalten als in der Szene, die sich dem Publikum am Mittwochabend auf der Bühne des LKA Longhorn bietet: Eine verfallene Bushaltestelle in der Dunkelheit umrankt von Efeu und Laub, durch die Nebelschwaden ziehen. Heulender Wind und Krähengeschrei verdichten die Atmosphäre, bis ein dröhnender Bass einsetzt und der Star des Abends ins Scheinwerferlicht tritt.

