Konzert in Stuttgart: Die perfektionierte Vielseitigkeit – So war’s bei Falling in Reverse

Die perfektionierte Vielseitigkeit – So war’s bei Falling in Reverse

10 Falling in Reverse um Sänger Ronnie Radke traten am Samstag in der Schleyerhalle auf. Weitere Impressionen finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die US-Band Falling in Reverse um Ronnie Radke überzeugt am Samstag in Stuttgart mit ihrer genreübergreifenden Musik. Kritik, Bilder und Setlist vom Konzert in der Schleyerhalle.











Die Fans jubeln Ronnie Radke und seiner Band Falling in Reverse schon zu, als auf der Bühne der Stuttgarter Schleyerhalle noch gar nichts passiert. Denn eine Kamera begleitet die Gruppe, die in diesem Monat durch Europa tourt, unmittelbar vor ihrem Auftritt. Übertragen werden die Bilder aus den Katakomben auf der Leinwand. Durch die Boxen ertönt indes „Highway To Hell“ von AC/DC, die Stimmung kocht hoch.