Konzert in Stuttgart: Bushido holt Hobbyrapper auf die Bühne – Netz feiert Auftritt

Konzert in Stuttgart: Hip-Hop-Star Bushido (links) holt Fan Markus auf die Bühne – und das Publikum ist begeistert.

Plötzlich singt er nicht mehr nur im Auto, sondern vor 12.000 Fans: Ein 33-jähriger Servicetechniker aus Göppingen hat am Samstagabend auf der großen Bühne gestanden und bei Bushido mitgerappt. Der Hip-Hop-Star hatte Hobbyrapper Markus auserkoren für einen Gastauftritt.

Es war einer der Höhepunkte eines ansonsten streckenweise zähen Konzerts. Das liegt auch daran, dass der 33-Jährige eine ordentliche Show ablieferte. Außerdem zeigte er sich textsicher bei „Sonnenbank Flavor“. Das 450-Wörter-Feuerwerk aus aneinandergereihten Begriffen wie „Mic Check, King Kong, Major Album Nummer drei“ war für den Göppinger kein Problem. Er übernahm die erste Stimme, während Bushido lediglich die Backing-Vocals ins Mikro rappte.

Markus zeigte sich auch mutig – und erlaubte sich, spontan eine Textzeile auf der Bühne auszutauschen. Anstatt die Originalzeile „Ich bin für Berlin, Hertha BSC“ zu singen, rappte der Göppinger: „Ich bin für VfB Stuttgart“. Das reimte sich zwar nicht auf Glycerin wie im Original – er bekam dennoch Szenenapplaus von den Fußballfans in der Schleyerhalle für die freche Korrektur.

Belohnung für langjährige Treue

Dann gab es auch noch eine Zugabe. Beim Lied „Vom Bordstein bis zur Skyline“ durfte Markus dann noch die Backing-Vocals mitsingen, dieses Mal übernahm aber Bushido wieder die erste Stimme. Den Rapstar hat der Gastauftritt offenbar überzeugt. „Im März bist du wieder hier auf der Bühne“, kündigte Bushido an, der am 12. März erneut ein Konzert in Stuttgart geplant hat. Markus bekomme zumindest einen Platz auf der Gästeliste. „Du hast extrem abgeliefert“, sagte Bushido.

Mit dem Abschied von Markus von der Bühne lobte Bushido neben dem Hobbyrapper auch noch das Publikum. Von seinen bisherigen fünf Konzerten der aktuellen Tour sei dieser Auftritt in Stuttgart definitiv die Nummer eins gewesen. „Safe“, sagt Bushido. Auf die Frage an Markus, was er denn vom Publikum halte, zeigte sich der Rapper aus Göppingen überwältigt. Es sei „abartig gut“, wenn man oben auf der Bühne stehe und die ganzen Hände sehe.

Ganz zufällig hatte Bushido den Hobbyrapper nicht ausgewählt. Er habe vielmehr die langjährige Treue belohnen wollen. „Er supported mich schon seit vielen, vielen Jahren“, sagte Bushido über den Hobbyrapper auf der Bühne – und forderte das Publikum auf, den 33-Jährigen ebenfalls zu unterstützen, der auf seinem TikTok-Kanal immer wieder Rapvideos im Auto zeigt.Nach eigenen Angaben ist Markus seit 2009 auf allen Stuttgart-Konzerten des Rappers dabei gewesen. Im vergangenen Jahr habe er sogar Tickets für die Shows in Berlin und Stuttgart gekauft.