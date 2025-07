Konzert in Neuhausen: Kirchenmusik in optimistischem Klanggewand

Mit Otto Nicolais „Messe D-Dur“ führt der Chor St. Peter und Paul im Filderdom in Neuhausen ein selten gespieltes Werk auf.











Zu Otto Nicolais „Messe D-Dur“ hat Markus Grohmann eine besondere Beziehung. „Als ich dieses Werk als junger Student in einem Chor gesungen habe, war für mich klar: Die Messe werde ich später selbst aufführen“, erinnert sich Grohmann. Es hat zwar etwas gedauert, doch am Sonntagabend war es dann so weit: Der Neuhäuser Kirchenmusikdirektor setzte Nicolais Messe ins Zentrum des Konzerts in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus.

Es ist verwunderlich, dass dieses eingängige Werk nur selten aufgeführt wird. In frühromantischer Manier hat Nicolai, der als Gründer der Wiener Philharmoniker gilt, den lateinischen Messetext in einer eingänglichen, zuweilen plakativen Tonsprache verarbeitet. Dabei verhehlte er nicht, dass er vornehmlich Opern komponiert hat, deren bekannteste „Die lustigen Weiber von Windsor“ ist: Der Belcanto-Stil zieht sich durch alle Messeteile und stellt Chor und Solisten dankbare Aufgaben.

Chor brilliert mit dynamischem „Kyrie“

Diese wurden vom Chor St. Peter und Paul hervorragend gemeistert. Man spürte, dass Grohmann in der Probenarbeit großen Wert auf dynamische Schattierungen und weit ausschwingende Phrasen gelegt hat. Das „Kyrie“ füllte volltönend den Raum der Neuhäuser Pfarrkirche, und im von strahlenden Trompetenklängen geadelten „Gloria“ setzte heiterer Jubel ein. Hier fand der Chor zur gelungenen Symbiose mit den Vokalsolisten, die mit Julia Küsswetter (Sopran), Seda Amir-Karayan (Alt), Dennis Marr (Tenor) und dem Bassisten Andrew Liefländer ausgeglichen besetzt war.

Ausgesprochene Soloarien hat Nicolai in seiner Messe nicht vorgesehen, doch die zahlreichen Einschübe des Quartetts in den Chorpartien sorgten für Abwechslung und vokalen Wohlklang. Ein weiterer Pluspunkt war die punktgenaue Begleitung durch das Orchester Camerata Viva aus Tübingen. Die Instrumentalisten überzeugten mit homogenem Streicherklang, und mit schillernden Klangfarben setzten die vorzüglichen Bläser dem Ganzen die Krone auf.

Präzision und Optimismus im „Credo“

Markus Grohmann hielt die musikalischen Fäden mit klarem Dirigat in der Hand: Mit klug gewählten Tempi setzte er die Messeteile adäquat um. Das „Credo“ begeisterte in seiner optimistischen Tonsprache, im „Sanctus“ erklangen die fugierten Teile präzise, und im „Benedictus“ garnierte ein wunderschön gespieltes Violinsolo den Belcanto des Solistenquartetts.

Als Chor und Solisten das „Agnus Dei“ nach düsterem Beginn in eine hellere Klangwelt geführt hatten und die Messe mit spannungsvoller Linienzeichnung und stimmigen Dialogen zwischen Chor und Solisten den Schlussakkord erreichte, wurden die Akteure mit stürmischem Applaus gefeiert: Es gab Standing Ovations.

Chor glänzt mit Ausdruckskraft

Zuvor hatte der Chor St. Peter und Paul den Choral „Jesus bleibet meine Freude“ aus Johann Sebastian Bachs Kantate Nr. 147 mit spannungsvoller Phrasierung gestaltet, und auch in Gabriel Faurés „Cantique de Jean Rasin“ überzeugten die vom Orchester sicher getragenen Choristen durch vokale Präzision.

In Erinnerung an die umfangreiche Renovierung der Walcker-Orgel im Neuhäuser Filderdom vor 20 Jahren sorgte der Stuttgarter Domorganist Prof. Johannes Mayr für besondere instrumentale Momente. In Johann Sebastian Bachs „Präludium und Fuge G-Dur BWV 541“ unterstrich er den festlichen Duktus des Präludiums durch eine helle Registrierung, und in der Fuge brachte er die klanglichen Vorzüge der Orgel mit klar gesetzten Themeneinsätzen und transparentem Laufwerk zur Wirkung.

Herausragende Darbietung

Von anderer Couleur ist Felix Mendelsohn Bartholdys „Präludium und Fuge d-Moll“. Technisch brillant setzte Mayr den romantischen Notentext um: Die rhapsodischen Elemente der Einleitung wurden mit feindosierter Agogik zum Leuchten gebracht. Und in der Fuge hielt die souveräne Arbeit Mayrs an Manualen und Pedal die kunstvollen Verwebungen der Melodiestränge stets transparent.