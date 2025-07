Konzert in Esslingen: Der Abschied des Kirchenmusikerpaars Schüssler

1 Gestützt von Truhenorgel, Theorbe und Violoncello entwickelte der von Uwe Schüssler souverän geführte Chor vokale Strahlkraft. Foto: kell

Uwe und Hanna Schüssler haben die Esslinger Kirchenmusik maßgeblich geprägt. So war das letzte Konzert unter ihrer Leitung in St. Dionys.











Ein Hauch von Wehmut lag am Samstagabend über der „Stunde der Kirchenmusik“ in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys: Es war das letzte Konzert der seit 1964 bestehenden Reihe, die von Uwe und Hanna Schüssler verantwortet wurde. Die Liturgie des musikalischen Gottesdienstes lag in den Händen des ehemaligen Esslinger Dekans Bernd Weißenborn, der die beiden Kirchenmusiker am Sonntagmorgen im Rahmen eines Kantatengottesdienstes auch in den Ruhestand verabschiedete.