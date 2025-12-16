Adventszeit 9 Fakten zur Bibel, die nicht jeder kennt

Auf der weihnachtlichen Feier geht der Gesprächsstoff aus? Dann glänzen Sie einfach mit profundem Wissen über das Buch der Bücher. Wir haben einige spannende Daten, Fakten und Zahlen rund um die Bibel gesammelt.