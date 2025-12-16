Rammstein-Frontmann Till Lindemann ist im Rahmen seiner Solotour „Meine Welt“ vor 10.000 Fans in Stuttgart auftreten: Bilder, Setlist und Kritik der Show in der Schleyerhalle.
Umgeben von pulsierenden Bässen, dumpf hämmernden Beats, metallischen Gitarren und einer Kirchenorgel verwandeln sich headbangende Nonnen in Stripperinnen, eine sehr dicke Frau tanzt über die Videoleinwand, und Till Lindemann mimt den Fettleibigkeits-Fetischisten; „Your holes are hard/So hard to find/It doesn’t matter/I’ll fuck you, fuck you from behind!“, droht er in dem Song „Fat“, mit dem der Rammstein-Frontmann am Dienstag seine Soloshow vor 10.000 Fans in der Schleyerhalle eröffnet.