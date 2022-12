9 Die Kelly Family bringt Weihnachtsstimmung in die Schleyerhalle. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Sechs Geschwister zauberten in der Schleyerhalle für 6 000 Fans einen Traum von Glück und Frieden.















Sie beginnt mit Schwung, die große Weihnachtsshow der Kelly Family, am Freitagabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle: „All I want is one more Christmas“ ist der erste der vielen Songs zum Fest, die Geschwister in Stuttgart singen. Rund 6000 Menschen erleben eine lange, abwechslungsreiche Show mit internationalen Weihnachtsliedern und alten Hits der Kellys, all dies auf einer Bühne, die sich mit den prächtigen Bildern schneeverwehter Landschaften füllt, auf der Straßenlaternen leuchten, der Mond sich groß über die Silhouette eines Gebirgszugs schiebt und ein Weihnachtsbaum sich funkelnd dreht.