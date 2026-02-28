Konzert in der Schleyerhalle: Stuttgart ist die verrückteste Stadt! So sexy war’s bei Jason Derulo

Stuttgart ist die verrückteste Stadt! So sexy war’s bei Jason Derulo

22 Jason Derulo mit Tänzerinnen beim Auftritt in der Stuttgarter Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Jason Derulo hat das Wochenende in Stuttgart mit einer explosiven Supershow eingeläutet. Bilder, Kritik und Setlist vom Auftritt am Freitag in der ausverkauften Schleyerhalle.











LED-Armbänder, die man auch von Taylor Swift kennt, werden munter am Einlass verteilt. Sie werden bei allen kurz vor Showbeginn um 20:40 Uhr gleichzeitig aktiviert, um dann den Abend über in Blau, Orange oder Lila, passend zum Beat, durch die knapp zweistündige Show des US-amerikanischen Weltstars zu leuchten, der in Stuttgart das letzte seiner fünf Deutschland-Konzerte gibt.