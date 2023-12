Fanta-4-Konzert in der Schleyerhalle: So war’s beim Heimspiel der Fantastischen Vier in Stuttgart

So war’s beim Heimspiel der Fantastischen Vier in Stuttgart

14 Michi Beck, And.Ypsilon (hinten), Thomas D und Smudo (von links) beim Konzert der Fantastischen Vier am Freitag in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Alle Jahre „Die da!“: Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon – besser bekannt als Die Fantastischen Vier – sind am Freitagabend in Stuttgart aufgetreten. Bilder und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.











Lebkuchenzeit, Glühweinzeit, Weihnachtszeit, Fanta-Zeit. Als am Freitagabend um kurz nach 20 Uhr auf der Bühne der Schleyerhalle der Vorgang fällt und die Fantastischen Vier mit „Hitism“ ihr Konzert beginnen, ist schnell vergessen, dass Tom Gaebel mit seiner Band gerade noch Mariah Careys „All I Want For Christmas“ verhunzt hat. „Die schönste Bescherung in diesem Jahr seid ihr!“, sagt Thomas D, bevor die Show dann mit „Danke“, das sich irgendwann in „Tunnel“ verwandelt, gleich noch einen drauflegt. Eine schöne Bescherung für die rund 12 000 Fans.