Konservierter Überschwang: So war’s bei den Fantastischen Vier in Stuttgart

6 Gemächlicher Start auf dem Sofa: Die Fantastischen Vier in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Fantastischen Vier haben am Freitag zum ersten Mal seit der Ankündigung ihrer Abschiedstour in der Schleyerhalle gespielt. Kritik, Bilder und Setlist von einem energischen Konzert.











Link kopiert

Zehn Lieder vor dem Ende kippt das Konzert, und noch einen Song später befindet sich Thomas D in der Waagerechten: Nachdem die Fantastischen Vier zu Beginn des letzten Drittels ihrer traditionell „Alle Jahre Die da“ betitelten Vorweihnachts-Show ihren Keyboarder in „Tag am Meer“ meditativ mäandernde Jazz-Einwürfe haben wagen lassen, ziehen sich Smudo und Michi Beck zurück. Thomas D darf nun also ganz alleine Philosophisches zu zeitlosen Pianoklängen kundtun: „So wie die Welt erscheint, ist sie wohl zweigeteilt, / wenn uns das Leben trennt und das Ende eint“, heißt es im Song „Inferno“. Teile des Liedes vom aktuellen Fanta-4-Album „Long Player“ sprechsingt der 56-Jährige, während er mit den Fanta-Fans den ultimativen Vertrauensbeweis der Rockkultur zelebriert: Sie tragen ihn über ihren Köpfen durch die Halle.