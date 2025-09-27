Konzert in der Schleyerhalle: Keine Macht den Dämonen – Wie war’s bei Volbeat in Stuttgart?

Keine Macht den Dämonen – Wie war’s bei Volbeat in Stuttgart?

12 Volbeat-Frontmann Michael Poulsen beim Auftritt in der Stuttgarter Schleyerhalle Foto: Lichtugt/Julian Rettig

Die dänische Metal-Band Volbeat hat in Stuttgart alte und junge Fans begeistert – zusammen mit Bush und Witch Fever. Bilder, Setlist und Kritik von der Show in der Schleyerhalle.











Antisemitismus verabscheuen die vier Musikerinnen von Witch Fever aus Manchester. Genauso wie den „Genozid in Gaza“, wie Frontfrau Amy Walpole am Freitagabend in der fast vollbesetzten Schleyerhalle klar stellt. Witch Fever spielen im Vorprogramm der dänischen Metalband Volbeat, die gerade mit der britischen Alternative-Rock-Band Bush durch Europa tourt. Subsumieren lässt sich das musikalische Konzept von Witch Fever mit Elementen aus Post-Punk, Dark Wave und Anklängen an Metal und Grunge vielleicht am ehesten als in Musik übersetzte Wut.