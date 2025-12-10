Konzert in der Porsche-Arena: Kerstin Ott holt in Stuttgart Andrea Berg auf die Bühne

11 Immer für eine Überraschung gut: Kerstin Ott in der Porsche-Arena Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die unkonventionelle Schlager-Queen: Kerstin Ott überrascht beim Konzert in der Porsche-Arena in Stuttgart die Fans nicht nur mit dem Besuch eines Stargasts aus Kleinaspach.











Die Überraschung gelingt, am Dienstagabend in der Porsche-Arena. Kerstin Ott, Songwriterin und Schlagersängerin, singt auf ihrer Tournee auch fremde Lieder, singt Stücke von den Ärzten, von Tic Tac Toe, von Howard Carpendale und von Andrea Berg. Manch ein Fan mag es zunächst für einen Scherz halten, als Ott am späteren Abend ankündigt, Andrea Berg werde nun selber singen – aber tatsächlich: Plötzlich steht der Schlagerstar aus Kleinaspach auf der Bühne, singt „Geh doch, wenn du sie liebst“, singt mit Kerstin Ott das Duett „Was auch immer passiert“.