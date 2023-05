1 Fettes Brot ist bald Geschichte. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt/Christoph Schmidt

Die Hamburger Hip-Hop-Formation Fettes Brot hat am Dienstag ein letztes Mal in Stuttgart gespielt. Ein zweistündiges Fest mit großen Hits, Abriss und auch ein bisschen Wehmut.















Über die große Leinwand flimmern Bilder aus der fast dreißigjährigen Bandgeschichte. Und dann braucht es nur ein paar Töne und wenige Worte, um den Saal in Stimmung zu versetzen: „Es ist 1996…“. Fettes Brot starten ihr Konzert mit „Jein“, einem ihrer größten Hits, das Publikum jubelt und das Motto des Abends ist gesetzt: Nostalgie. Knapp zwei Stunden wird in der Porsche-Arena Abschied genommen von der sympathischen Hip-Hop-Formation aus Hamburg. Für nordisches Flair sorgt Kutter „Yasmin“, um den sich die Band formiert hat. Den Hintergrund bilden Container und Kräne des Hamburger Hafens.

Im August vergangenen Jahres haben Boris Lauterbach (King Boris), Björn Warns (Björn Beton) und Martin Vandreier (Doktor Renz) angekündigt nach gut dreißig Jahren aufzuhören. „Bevor wir bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit ‚fast 50’ lieber unser eigenes Grab. Richtig gelesen: Gruppe Fettes Brot ist nicht nur ancient... sondern HISTORY! Papa und Papa und Papa trennen sich“ haben sie in einer Mitteilung verlauten lassen. Im Februar erschien ein Best-of-Album und jetzt sind die baldigen Rap-Rentner auf Abschiedstournee.

Mit einem weinenden und einem blauen Auge

Für Trauer ist an diesem Abend aber kein Platz, das macht Björn Beton gleich zu Beginn klar: „Wir sind hier angetreten, um in den Arsch zu treten“. Mit einem weinenden und einem blauen Auge soll das Publikum aus dem Abend gehen. Und „etwas atemlos“, sagt Doktor Renz und spielt damit auf die benachbarte Veranstaltung in der Schleyerhalle an.

Die Ankündigung wird erfüllt. Die „Brote“ liefern ein Best-of im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie zeigen einmal mehr wie viele Hits und Klassiker sie in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen haben. „Ich liebe mich“, „Wackelige Angelegenheit“, „Amsterdam“, „Da draußen“, um nur ein paar zu nennen.

Für „Weltraum Cowboy“ wirft sich King Boris in die originale Jacke aus dem Musikvideo von 2001. Das Publikum springt, tanzt und singt textsicher mit. „Wie hoch wir das Bein kriegen“, freut sich King Boris über die eigene Bühnenperformance. Das geht auch noch mit knapp fünfzig.

Das Karussell wird sich weiterdreh’n

Für die ruhigeren Momente, die dann doch ein wenig Wehmut zulassen, sind die Zugaben zuständig. Die drei stehen allein mit Drums und Gitarren vor dem heruntergelassenen Vorhang. Handytaschenlampen werden zum Song „Trotzdem“ gezückt. Und dann singen Fettes Brot noch schnell ein Lied für Stuttgart. Etwas zaghaft singt das Publikum „Stuttgart“ und die Brote stimmen ein: „Die Stadt mit viel Flair, ich liebe euch sehr“.

Die große Show geht mit der zweiten Zugabe weiter. Bei „An Tagen wie diesen“ wird die Band von Sänger Pascal Finkenauer unterstützt.

Und als Fettes Brot die Bühne verlassen haben, endet der Abend mit dem einzig logischen Lied. Vicky Leandros’ „Ich liebe das Leben“: „Was kann mir schon gescheh’n? Glaub mir, ich liebe das Leben. Das Karussell wird sich weiterdreh’n. Auch wenn wir auseinandergeh’n“