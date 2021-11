1 Eine Partnerschaft in vollkommener Harmonie: Cellist Benedict Kloeckner und Melani Mestre am Klavier (hinten links) . Foto: /Rainer Kellmayer

Mit dem Cellisten Benedict Kloeckner und dem Pianisten Melani Mestre traten in der Köngener Zehntscheuer zwei international renommierte Musiker auf und bescherten dem Publikum einen hochkarätigen Abend .















Köngen - Normalerweise ist er auf den großen Konzertpodien der Welt zu hören, jetzt begeisterte er das Publikum in der Köngener Zehntscheuer: Bei dem mit „Weltklassik“ überschriebenen Konzert entführte der Cellist Benedict Kloeckner – zusammen mit Melani Mestre am Klavier – die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem feurigen Kaleidoskop spanischer Musik in den sonnigen Süden. Ermöglicht hat den Hörgenuss die Freundschaft Kloeckners mit dem Musikerehepaar Eve-Marie und Joachim Ulbrich, das den weit gereisten Künstler schon im vergangenen Jahr nach Köngen holen wollte. Corona machte damals einen Strich durch die Rechnung – am Sonntagabend waren jedoch alle glücklich, dass das außergewöhnliche Konzert über die Bühne gehen konnte.