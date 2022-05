Konzertpremiere in London Abba und die Abbatare

Von „Dancing Queen“ bis „The Winner takes it all“: Abba sind zurück. Zumindest fast. In London hat am Donnerstagabend das Konzert-Event „Abba Voyage“ Premiere gefeiert, bei dem Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid auf der Bühne von einer digitalen Version ihrer selbst vertreten wurden.