Konzert in der Graffitihalle

Das junge Ensemble gastierte in der Graffitihalle in der alten Druckerei.

Das Oratorium „Steel Hammer“ von Julia Wolfe begeisterte beim Podium Esslingen in der Graffitihalle von Bechtle das Publikum.











Neue Musik kann aufregend und verstörend sein. Sie kann den Hörer aber auch durch Klangfarbenspiele, schroffe dynamische Wendungen und spannungsvolle Dramatik fesseln. All diese Komponenten vereint Julia Wolfe in ihrem Oratorium „Steel Hammer“, das im Jahr 2014 in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky uraufgeführt wurde.