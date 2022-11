1 Fröhliche Gesichter bei der Probe: Sängerinnen der Happy Voices. Foto: /Karin Ait Atmane

Der Deizisauer Chor Happy Voices ist in der Coronazeit geschrumpft, doch der Zusammenhalt ist groß. Am Samstag treten die Sängerinnen in der Gemeindehalle auf.















Die Happy Voices, Stammchor der Concordia Deizisau, sind wirklich happy: Endlich können sie wieder öffentlich auftreten. Die fröhliche Truppe, deren Name nicht besser passen könnte, lädt unter dem Motto „wieder hier“ zum Jahreskonzert am Samstag, 19. November, ein.

Was für eine harmonische Chorprobe: lachende Gesichter, viel Bewegung zur Musik und ein zufriedener Chorleiter. „Super“, lobt Konstantinos Kalogeropoulos. „Ich habe doch gesagt, es läuft.“ Der promovierte Musikwissenschaftler ist ein „grundpositiver Mensch“, wie er selbst sagt. Natürlich feilt und verbessert er in der Singstunde, aber das Wichtigste ist immer der Spaß. „So wie gestern – völlig tiefenentspannt einfach singen“, ist seine Ansage zum nächsten Stück von Marius Müller-Westernhagen. 14 Frauen und ein Mann, die ihm gegenüberstehen, beherzigen das. Vor Corona waren es fast doppelt so viele; der einzige Bass in der Runde bekommt nun gelegentlich Verstärkung von den Altstimmen. Die Happy Voices sind mit diesem Problem nicht allein, auch viele andere Chöre haben in den Corona-Jahren einen „Schwund“ erlebt. Manche Mitglieder sind noch vorsichtig, andere sind weggezogen oder haben sich beruflich verändert – und in den vergangenen beiden Jahren kam halt niemand nach.

Doch die Chemie stimmt nach wie vor, während des Singens kann man viel Interaktion und Blickwechsel zwischen den Chormitgliedern beobachten. „Wir verstehen uns alle gut, das ist eine super Truppe“, bestätigt der Chorleiter, der nur Kleinigkeiten zu bemängeln hat. Der Schwung ist den Happy Voices jedenfalls nicht abhandengekommen. „Jetzt Major Tom, und zwar mit Schmackes – das ist eine reine Partynummer“, ermutigt Konstantinos Kalogeropoulos. Danach hebt nicht nur Major Tom, sondern auch der Chor ein bisschen ab.

„Wir sind froh, dass wir das Konzert machen können“, sagt Chorsprecherin Silke Käser. Auf dem Konzertprogramm stehen Lieblingslieder und Hits, eine Art „Best of“ der Happy Voices. „Mamma Mia“ von Abba ist ebenso vertreten wie „Crazy little thing called love“ von Queen oder „Knocking on Heavens Door“. Zwei Songs werden gemeinsam mit dem Jugendchor Star Teens gesungen und fürs Publikum gibt es mit Sicherheit auch eine Gelegenheit einzustimmen.

Das Konzert „wieder hier“ findet am Samstag, 19. November, in der Gemeindehalle Deizisau statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Neben den Happy Voices wirken die Star Teens unter der Leitung von Jonathan Frey mit. Der Eintritt kostet für Kinder ab vier Jahren vier Euro, für Erwachsene (ab 16 Jahren) zehn Euro. Der Vorverkauf bei Blumen Buhl läuft bereits.