Konzert in Bernhäuser Friseursalon: Hier spielt die Musik

Die Aufregung ist Irene Bloos anzumerken. „Ich hab’ voll Bock drauf“, sagt sie strahlend, und tatsächlich wirkt sie dabei voller Tatendrang. Irene Bloos ist Friseurin, nun wagt sie sich aber an etwas ganz Neues heran: Sie geht unter die Veranstalter. In ihrem knapp 50 Quadratmeter großen Salon in Bernhausen richtet sie ihr erstes Livekonzert aus. Am 11. Juli tritt dort ab 18.30 Uhr die Filderstädter Band Taste of Soul bei einer „tiny Wohnzimmer-Session“ auf. Vor dem Geschäft, auf dem Gehweg und im Hof nebenan werden Stehtische und eine Bar aufgebaut. Das Ganze soll ein sommerliches After-Work-Event mit einer „leichten, schönen Stimmung“ werden.