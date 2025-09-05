Konzert in Baden-Baden: Schmerz und Scherz: So war’s bei Nick Cave im Festspielhaus

Schmerz und Scherz: So war’s bei Nick Cave im Festspielhaus

1 Riesenhafte Reduktion: Nick Cave in Baden-Baden Foto: Sascha Dresch

Nick Cave ist am Donnerstagabend gemeinsam mit dem Radiohead-Bassisten Colin Greenwood in Baden-Baden aufgetreten. Kritik und Setlist von einem bewegenden Konzert im Festspielhaus.











Link kopiert

Keine Spur von Nick Cave! Stattdessen trägt zu Orgelmusik der meditativen Art aus dem Off ein Helfer einen Bass auf die Bühne, so ehrfurchtsvoll als handle es sich um eine Reliquie. Auf ihm wird Colin Greenwood ein beständiges Grummeln erzeugen für den Star, den Schlacks, der am Bühnenrand Faxen macht, als er fünf Minuten nach dem Bass auf die Bühne rauscht.