Konzertabsage Longhorn/LKA: Beatsteaks: Konzert in Stuttgart fällt aus

1 Liegen leider gerade krank im Bett: die Beatsteaks Foto: Timmy Hargesheimer

Die Beatsteaks haben ihr Konzert am Montag, 24. Juni, im LKA/Longhorn in Stuttgart abgesagt. Die Grippe hat die Berliner Band erwischt. Ein Ausweichtermin wird noch bekannt gegeben.











Link kopiert

Das Konzert sollte etwas Besonderes werden. Schließlich treten die Beatsteaks eigentlich nur noch in großen Arenen und nicht mehr in kleinen Clubs auf. Doch am Samstag hat die Berliner Band mitgeteilt, dass das am Montag, 24. Juni, im Stuttgarter LKA/Longhorn abgesagt ist. Auch die in Prag und Hannover geplanten Auftritte fallen aus – zumindest vorerst.

„Die Grippe hat uns am Wickel“

Die Band schreibt: „Hallo zusammen, die Grippe hat uns am Wickel. Wir haben alles versucht, aber es hat nicht sollen sein.“ Die Beatsteaks versprechen in der Mitteilung: „Wir gehen ins Bett, kurieren uns aus und sehen uns in der Wuhlheide wieder! Die ausgefallenen Konzerte werden nachgeholt!“ Auf der Wuhlheide-Bühne in Berlin sind Konzerte am 28. und 29. Juni geplant.

Nachholtermine werden gesucht

Weiter erklärt die Band: „Tut uns dolle leid für die Mühe, die wir allen bereitet haben, die jetzt schon nach Prag gefahren sind, Urlaub gebucht haben oder ähnliches … Es ging leider nicht anders. Wir freuen uns dolle auf euch und die Wuhlheide!!! Wir melden uns mit den Ausweichterminen, sobald die fix sind.“

Bereits gekaufte Karten behalten für den Nachholtermin, der so bald wie möglich bekannt gegeben werden soll, ihre Gültigkeit.

Die Beatsteaks veröffentlichen am Freitag, 28. Juni, ihr neuntes Album „Please“. Weitere Konzerte sind im Herbst geplant.