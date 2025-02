Konzert auf dem Wasen: Neil Young kommt 2025 nach Stuttgart

1 Neil Young im Jahr 2001 Foto: dpa/dpaweb/Oliver Stratmann

Von „Heart of Gold“ bis „Rockin’ in the Free World“: Die kanadische Rocklegende Neil Young gibt im Sommer dieses Jahres drei Konzerte in Deutschland: Was wir bisher wissen.











Mit seiner neuen Band The Chrome Hearts geht Neil Young in diesem Sommer auf Welttournee. Der Auftakt findet am 18. Juni im schwedischen Rattvik statt. Nach Konzerten in Europa in im Vereinigten Königreich sind auch Konzerte in Nordamerika geplant. Der Tourabschluss soll am 15. September in Los Angeles stattfinden.

Drei Konzerte in Deutschland

Im Rahmen der „Love Earth“-Welttournee sind auch drei Konzerte in Deutschland geplant – darunter der Auftritt am 8. Juli auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. In Berlin auf der Waldbühne tritt er am 3. Juli auf. Ein Konzert im Sparkassen-ParkMönchengladbach findet am 4. Juli statt.

Mit seiner Band The Chrome Hearts, in der Spooner Oldham (Farfisa-Orgel), Micah Nelson (Gitarre und Gesang), Corey McCormick (Bass und Gesang) und Anthony LoGerfo (Schlagzeug) Neil Young begleiten, will der 79-Jährige eine Auswahl neuer und alter Songs auf die Bühne bringen. Gerade ist die Single „Big Change“ erschienen.

Woodstock-Legende

Neil Young, der im November 1945 geboren wurde, schreibt seit den 1960er Jahren Musikgeschichte. Seine Karriere startete er in der Folkrockband Buffalo Springfield. Danach begann er eine Solokarriere, wurde aber oft von seiner Band Crazy Horse begleitet. Zudem war er Teil der Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young, er war 23, als er beim legendären Woodstock-Festival auftrat. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „Heart Of Gold“, „Harvest Moon“, „Old Man“, „Like A Hurricane“ und „Rockin’ in the Free World“.

Ticketverkauf beginnt am 28. Februar

Tickets für das Konzert in Stuttgart sind am Freitag, 28. Februar, ab 10 unter stuttgart-live.de erhältlich.