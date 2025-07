Konzert auf dem Wasen: Ein kleines bisschen Monstershow: So war’s bei Iron Maiden in Stuttgart

Ein kleines bisschen Monstershow: So war’s bei Iron Maiden in Stuttgart

13 Iron Maiden in Stuttgart: Sänger Bruce Dickinson mit Bandmaskottchen Eddie Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Heavy-Metal-Legende lebt: Iron Maiden sind am Samstagabend in Stuttgart aufgetreten: Bilder, Setlist und Kurzkritik vom Auftritt vor 45.000 Fans auf dem Wasen.











Mehrstimmige Gitarrenlicks, fiese Rhythmuswechsel, furiose Soli, bizarre Songarchitekturen, Gesang, der mal hymnisch, mal kreischend daherkommt, Geschichten über Tod und Teufel – und ein kleines bisschen Monstershow: Iron Maiden fahren im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Tour zur Feier des 50. Geburtstags der Band all das auf, was die britische Heavy-Metal-Legende ausmacht. 45.000 Fans feiern am Samstagabend auf dem Cannstatter Wasen euphorisch die zweistündige Show – und bleiben sogar vom Regen verschont.