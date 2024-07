Konzert auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Christina Stürmer und Stefanie Heinzmann heizen Fanzone ein

27 Christina Stürmer und Stefanie Heinzmann rocken gemeinsam die Bühne in der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bevor am Freitag das Viertelfinale Spanien gegen Deutschland die Stuttgarter Innenstadt belebt, sorgen am Mittwoch unter anderem Christina Stürmer und Stefanie Heinzmann für Stimmung in der Fanzone. Wir haben die Bilder vom Konzert auf dem Schlossplatz.











Trotz des ungemütlichen Wetters versammelten sich am Mittwochabend zahlreiche Besucher in der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Doch sie feierten nicht etwa wie sonst die Tore ihrer Lieblingsmannschaft. Denn bevor am Freitag unter anderem die DFB-Elf gegen Spanien im Viertelfinale ran muss, müssen sich die Fußball-Fans durch zwei spielfreie Tage kämpfen. In der Zeit sorgen musikalische Acts in der Innenstadt für Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Den Anfang machte am Mittwoch um 19 Uhr die 28-jährige Singer-Songwriterin Lotte. Einer ihrer größten Hits ist ihr Duett „Auf das, was da noch kommt“ mit Popstar Max Giesinger aus dem Jahr 2019. Mit tiefgründigen Texten und ihrer kraftvollen Stimmen begeisterte sie in Stuttgart das Publikum.

Stefanie Heinzmann bildet krönenden Abschluss

Danach ging es rockig weiter: Die österreichische Sängerin Christina Stürmer, die unter anderem wegen Hits wie „Ich lebe“ und „Millionen Lichter“ bekannt ist, brachte die Bühne zum Beben.

Den Abschluss des Abends bildete der Auftritt von Ausnahmesängerin Stefanie Heinzmann. Die Schweizerin mit der markanten Stimme wurde einst durch eine Castingshow von Stefan Raab bekannt.

In unserer Bildergalerie finden Sie die besten Bilder der Show. Viel Spaß beim Durchklicken!