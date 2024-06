Konzert auf dem Schlossplatz: Pietro Lombardi und Mike Singer sorgen für Partystimmung in Stuttgart

15 Pietro Lombardi bringt die Besucher auf dem Schlossplatz zum Ausrasten. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Auch am zweiten spielfreien Tag der EM ist in der Stuttgarter Fanzone einiges geboten. Unter anderem treten die Pop-Stars Pietro Lombardi und Mike Singer auf. Wir haben die Bilder vom Konzert auf dem Schlossplatz.











Auch am zweiten spielfreien Tag der EM hat am Freitagabend in der Fanzone auf dem Schlossplatz ausgelassene Stimmung geherrscht. Statt sich über Tore zu freuen, tanzten die Besucher wie schon am Donnerstag zur Musik verschiedener Künstler.

Den Anfang machte um 17.30 Uhr ein SWR-DJ. Anschließend traten die Newcomerinnen Jellina und Julia Meladin auf. Weiter ging es mit Orry Jackson, der unter anderem durch einen Song mit dem österreichischen Fußballer David Alaba deutschlandweit Bekanntheit erlangte.

Singer und Lombardi zum Abschluss

Die zweite Hälfte des Konzerts läutete der Sänger und Songwriter Octavian ein. Im Anschluss trat Pop-Künstler Mike Singer auf. Zum Abschluss sorgte Pop-Superstar Pietro Lombardi in der Menge für Stimmung.

In unserer Bildergalerie finden Sie die besten Bilder der Show. Viel Spaß beim Durchklicken!