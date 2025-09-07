Konzert auf dem Killesberg: Der schwäbische Italiener: So war Giovanni Zarrellas Show in Stuttgart

Der schwäbische Italiener: So war Giovanni Zarrellas Show in Stuttgart

13 Giovanni Zarrella am Samstagabend in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella sorgt am Samstag mit Italo-Pop, Schlagern und Erinnerungen fürs Finale der Open-Air-Saison auf der Freilichtbühne Killesberg.











Er ist der „Lieblingsitaliener“ seiner Fans – Giovanni Zarrella steht dazu. Geboren wurde er 1978, und die Zeiten, in denen er Kind war, in den Sommerferien mit seinen Eltern im Auto über die Alpen in die Heimat fuhr, beschwört er plaudernd und singend herauf, am Samstagabend auf dem Killesberg - auch jene Zeiten und Lieder, in denen er noch nicht geboren war.