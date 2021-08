1 So frei wird die Freifläche Kleiner Schlossplatz an den Wochenenden im September nicht mehr sein. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Verein Pro Stuttgart bespielt vier Wochen lang mit Wirten, Veranstaltern und dem Pop-Büro Region Stuttgart den Kleinen Schlossplatz im Herzen der Stadt.

Stuttgart - Das Stuttgarter Weindorf findet in diesem Jahr notgedrungen in kleiner Form mit einer Laube auf dem Schillerplatz/Ecke Dorotheenstraße statt. Beim Veranstalter Pro Stuttgart laufen derweil die Vorbereitungen für eine weitere Veranstaltung auf Hochtouren. Aus dem Kleinen Schlossplatz wird ab dem 2. September das „Genussplätzle“.

Kreativer Gedankenaustausch mit der Stadt

„ Nach intensiven Gesprächen und einem kreativen Gedankenaustausch mit Stadt, Kultur und Gastronomie soll der Kleine Schlossplatz vier Wochen lang in eine Eventlocation umgewandelt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Pro Stuttgart. Jede Woche von Donnerstag bis Samstag heißt es ab dem 2. September „Grüß Gott auf dem Genussplätzle“. Für die Verköstigung sind Gastronomen und Veranstalter aus Stuttgart und der Region zuständig. Mit von der Partie sind Fabrizio Zullo (People und Lumen), Adrian Beurer (Bioweingut Beurer) und Johannes Bauerle (Weingut Johannes B.), Familie Putler (Putler Eventgastronomie), die Wilhelmer Gastronomie (Schlachthof, Stuttgarter Stäffele, Amici) und Christian List (Roter Hirsch in Bad Cannstatt) sowie die Mandelbrennerei Stuttgart mit Tobias Wölfle.

Pop-Büro kümmert sich um die „Kleine Nachmusik“

Für den kulturellen Genuss sorgt die „Kleine Nachtmusik“, die vom Pop-Büro Region Stuttgart veranstaltet wird. Das „Genussplätzle“ wird vom 2. September 2021 bis 2. Oktober 2021 jeweils von Donnerstag bis Samstag von 17 Uhr bis 23 Uhr bespielt. Es gelten die Regeln der Coronaverordnung beim Einlass, die 3Gs werden geprüft.

Vor allem an Wochenenden war es auf dem Kleinen Schlossplatz in der Vergangenheit immer wieder zu unschönen Szenen gekommen, die ihren Höhepunkt Ende Mai erreichten und an die Ausschreitungen im Sommer 2020 erinnerten: Krawallmacher hatten sich mit der Polizei angelegt. Die Freitreppe zum Kleinen Schlossplatz war das Zentrum der Auseinandersetzungen. Von dort flogen Flaschen auf Polizeibeamte.