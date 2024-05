Konzept für Grünflächen: Kommt die Landesgartenschau nach Stuttgart?

1 Ein Blumenmeer als Besuchermagnet wie bei der Landesgartenschau 2024 in Wangen – bald auch in Stuttgart? Foto: dpa/Felix Kästle

Die Stadtverwaltung soll ein Grünflächengesamtkonzept erstellen, mit dem Ziel eine Landesgartenschau auszurichten. Der Schwerpunkt soll auf den Bezirken am Neckar liegen.











Die Reichsgartenschau 1939, Die Deutsche Gartenschau 1950, die Bundesgartenschau 1961 und 1977 sowie die Internationale Gartenschau 1993 – schon oft war Stuttgart der Ausrichtungsort groß angelegter Veranstaltungen. Aber noch nie hat in der baden-württembergischen Hauptstadt bislang eine Landesgartenschau stattgefunden. Das soll sich nach dem Willen des Bezirksbeirats Hedelfingen ändern. In einem interfraktionellen Antrag fordern die Räte ein Grünflächengesamtkonzept, das in eine Bewerbung für die Gartenschau mündet. Dabei geht der Blick auch über die Grenzen des Stadtbezirks hinaus.