1 Die Polizei fährt in Stuttgart vermehrt Streife und zeigt Präsenz. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb

Die baden-württembergische Polizei hat wegen der Corona-Verordnung - am Freitag mehr als 5.000 Menschen kontrolliert. Dabei seien mehr als 1.000 Verstöße festgestellt worden. Die allermeisten Menschen verhielten sich aber auch bei frühlingshaftem Wetter vernünftig, betonte der Innenminister.

Stuttgart - Die baden-württembergische Polizei hat am Freitag mehr als 5.000 Menschen kontrolliert, um die Einhaltung der Corona-Verordnung zu überprüfen. Dabei seien mehr als 1.000 Verstöße gegen das Bundesinfektionsschutzgesetz festgestellt worden, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Samstag in Stuttgart mit. Ein Großteil der Kontrollierten habe durch das „Verweilen im öffentlichen“ Raum in Gruppen zwischen 3 und 14 Personen die Regeln verletzt, hieß es weiter.

Beamten fahren im Schlosspark in Stuttgart Streife

Die allermeisten Menschen verhielten sich aber auch bei frühlingshaftem Wetter vernünftig, betonte Strobl. Dadurch würden Leben gerettet. Für das Wochenende hatte das Innenministerium den regionalen Polizeipräsidien zusätzliche 500 Beamte zur Unterstützung der Kontrollen geschickt.

Ein Sprecher der Polizei Stuttgart sagte am Samstag: „Bisher haben wir den Eindruck, dass alle sehr diszipliniert sind.“ In der Landeshauptstadt fuhren Beamte unter anderem im Schlosspark Streife. Deutlich weniger Menschen als sonst waren unterwegs - und wenn, dann wie vorgeschrieben höchstens zu zweit. „Wir zeigen hohe Präsenz und behalten das auch bei“, hieß von der Polizei weiter.

Zahl der Verstöße steht am Sonntag fest

Auch im Beritt des Polizeipräsidiums Mannheim blieb es ruhig: „Die Menschen verhalten sich gemäß der Regeln“, sagte ein Sprecher. Bereits am Freitag bei ebenfalls schönem Wetter sei das sehr deutlich zu sehen gewesen. Ob es dennoch einzelne Verstöße gegeben habe, werde man erst am Sonntag wissen. Man habe wegen des Wochenendes nicht mehr Beamte im Einsatz als ohnehin schon.

Auch in Karlsruhe werde die Einhaltung der Beschränkungen mit allen verfügbaren Kräften kontrolliert, sagte ein Polizeisprecher. Das gelte unabhängig vom Wetter. Ein genaueres Bild der Lage vom Samstag und ob es wegen des Sonnenscheins mehr Verstöße gab, werde erst am Sonntag feststehen. In Pforzheim berichtete die Polizei: „Keine besonderen Vorkommnisse.“ Auch in Freiburg machten die Menschen am Samstag nach ersten Einschätzungen wenig bis keinen Ärger, wie ein Sprecher sagte.