Kontrollen in Wernau: Zehn von elf Fahrzeugen beanstandet – ein Lkw als verkehrsunsicher eingestuft

Kontrollen in Wernau

1 Die Polizei kontrollierte am Mittwoch in Wernau knapp ein Dutzend Lkw. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Maximilian Koch

Bei einer Verkehrskontrolle am Festplatz in Wernau (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Mittwochnachmittag fast alle überprüften Fahrzeuge beanstandet. Zwischen 13.30 und 17 Uhr wurden elf Lkw kontrolliert, zehn davon wiesen Verstöße auf.











Die Verkehrspolizei hat am Mittwochnachmittag am Festplatz vor dem Eisstadion in Wernau (Kreis Esslingen) eine Kontrollstelle für den gewerblichen Güterverkehr eingerichtet. Zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr wurden elf Fahrzeuge überprüft – zehn davon wiesen Mängel auf. Zwei Motorradpolizisten zogen die Lkw aus dem Verkehr zur Kontrolle.

Die Beamten stellten Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, fehlende Anschnallgurte sowie Mängel bei der Ladungssicherung fest. Auch technische Mängel wurden laut Sprecher mehrfach beanstandet. Besonders auffällig war ein Lkw mit erheblich verbogenen Längsträgern durch einen früheren Unfall. Ein Sachverständiger erklärte das Fahrzeug für verkehrsunsicher.

Nach Abschluss der Kontrolle wurden die Beamten zum Brand in der nahegelegenen Sporthalle gerufen, wo sie einen Arbeiter aus einem Technikraum befreiten. Die Verkehrskontrollen sollen künftig fortgesetzt werden.