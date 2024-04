Kontrollen in Plochingen: Sieben Kinder in zwei Autos nicht angeschnallt

1 Die Polizei stellte die beiden Verstöße bei einer Kontrolle in der Wilhelmstraße in Plochingen fest. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG

Die Polizei hat am Donnerstag in Plochingen zwei Personen gestoppt, die mit unangeschnallten Kindern im Auto unterwegs waren. Eine Frau musste danach mit den Kindern zu Fuß weitergehen.











Link kopiert

Die Polizei hat in Plochingen (Kreis Esslingen) zwei Fahrzeuge wegen unzureichender Kindersicherung angehalten. Nach Angaben der Polizei wurden beide Kontrollen in der Wilhelmstraße durchgeführt.

Zunächst stoppten die Beamten gegen 15.15 Uhr einen Mercedes, in dem ein 34-Jähriger und vier Kinder im Alter zwischen 1 und 7 Jahren saßen. Nur das jüngste Kind war korrekt in einer Babyschale gesichert. Die Mutter, die ebenfalls im Auto war, musste anschließend mit den Kindern zu Fuß weitergehen. Gegen 16 Uhr kontrollierten die Beamten einen VW, in dem eine 28-Jährige vier Kinder ebenfalls unzureichend gesichert transportierte. Erst nach dem korrekten Anschnallen durfte sie ihre Fahrt fortsetzten. Die beiden Personen am Steuer erwarten nun entsprechende Anzeigen.