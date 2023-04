Anklage lautet auf versuchten Totschlag Prozess wegen blutiger Messerattacke auf drei Studierende in Nürtingen

Der Messerangriff in einem Nürtinger Studentenwohnheim hatte Aufsehen erregt. Drei Studierende wurden damals verletzt, eine Person schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Jetzt wird zwei Männern in Stuttgart der Prozess gemacht.