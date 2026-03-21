Kontrollen in Altbach: Im Einsatz gegen Schwarzarbeit – Zollkontrolle auf der Großbaustelle

1 Thomas Seemann (Mitte) und die Beamten des Hauptzollamts Stuttgart bereiten den Großeinsatz auf der Baustelle vor. Foto: privat

394 Arbeitskräfte haben Beamte des Hauptzollamts Stuttgart auf der Baustelle des Kraftwerks in Altbach kontrolliert. Sie überprüfen Mindestlöhne und Schwarzarbeit.











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Schwarzarbeit und Mindestlohn sind für den Zoll große Themen. „Da arbeiten wir bei unseren Kontrollen präventiv“, sagt Thomas Seemann, der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart. Auf der Großbaustelle des Kraftwerks der EnBW in Altbach kontrollierten rund 90 Zollbeamtinnen und -beamte die Mitarbeitenden. So soll sichergestellt werden, dass die auf der Baustelle tätigen Subunternehmer die Arbeiter aus aller Welt fair entlohnen.

Das Kohlekraftwerk am Neckar wird schrittweise auf Wasserstoff umgerüstet. Da stehen komplexe Umbauten an. Auf der Großbaustelle herrscht an sechs Wochentagen Hochbetrieb. Dort werden am frühen Samstag 394 Menschen kontrolliert. Viele von ihnen leben in Wohncontainern nahe der Baustelle. Andere werden aus der Region auf die Baustelle gebracht.

Nicht nur gegen Schwarzarbeit gehen die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Stuttgart vor. Es geht auch um gerechte Bezahlung. Der Mindestlohn liegt seit 1. Januar 2026 bei 13,90 Euro – je nach Branche liegt er für Fachkräfte in der Regel höher. Die Zollbeamten prüfen, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden und ob Ausländer die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen oder Aufenthaltstitel haben. Geprüft wird auch, ob die Mindestlöhne eingehalten werden oder ob Arbeiter ausgebeutet werden.

Vor den Wohn- und Bürocontainern werden die Arbeitskräfte der Baustelle kontrolliert. Foto: privat

„Es geht uns darum, die Menschen zu schützen, die in den Betrieben und auf Baustellen arbeiten“, sagt Seemann. Gerade Arbeiter aus dem Ausland, die hiesige Gepflogenheiten nicht kennen, würden oft missbraucht. „Sie müssen Geld verdienen, um ihre Familien zu unterstützen.“ Inzwischen rückten neben Baustellen auch andere Branchen ins Visier des Zolls. Barber-Shops, Nagelstudios und gastronomische Betriebe kontrollieren die Beamten. 2025 leitete die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mehr als 98 000 Strafverfahren in Baden-Württemberg ein – 2128 Verfahren davon entfielen auf das Hauptzollamt Stuttgart. Mehr als 12 000 Arbeitgeber zahlten landesweit nach der Statistik 2025 die Sozialversicherungsbeiträge nicht korrekt. Ein großes Problem sind auch Arbeitskräfte, die sich illegal ohne Aufenthaltstitel im Land aufhalten.

Die Zollkontrollen laufen in freundlicher Atmosphäre ab

Wie läuft so eine Großkontrolle auf einer Baustelle ab? Bei der Vorbereitung arbeite man eng mit den Subunternehmern zusammen, die für den Energieversorger EnBW arbeiten, erklärt Thomas Seemann. Vor Ort überprüfen die Beamtinnen und Beamten die Arbeitskräfte. Mit Fragebögen werden die Arbeitssituation, die Gehälter und die Lebenssituation abgeklärt. „Ohne Übersetzer geht das nicht“, sagt der Sprecher des Hauptzollamts. Die Zollbeamten legen Wert darauf, dass die Kontrollen in entspannter, freundlicher Atmosphäre ablaufen. „Dass die Arbeitskräfte fair entlohnt werden und den Mindestlohn erhalten, ist in ihrem Sinn“, sagt der Zoll-Sprecher.

Bei den Befragungen hören die Beamten genau hin. „Manchmal wirken die Antworten auswendig gelernt“, sagt Seemann. Dann werde man hellhörig und hake nach. Auf der Baustelle werden zunächst nur Daten erfasst. Bei Verdachtsfällen werden nachträglich Gehaltszettel kontrolliert. Ein türkischer Monteur ist seit dreieinhalb Monaten auf der Baustelle in Altbach. Er arbeite sechs Tage in der Woche, jeweils von 7 bis 17 Uhr. „Die Stunde Mittagspause halten wir ein“, versichert der Mann. Er wohnt mit seinen Kollegen in einer Unterkunft in Schlierbach. Er sei auch krank gewesen, habe wegen einer schweren Erkältung nicht arbeiten können: „Der Arztbesuch hat gut geklappt.“

In den Fahrzeugen werden Ausweisdokumente überprüft. Foto: privat

Den Beamtinnen und Beamten in gelb-orangenen Warnwesten ist es wichtig, einen guten Draht zu den Befragten zu finden. Die Gespräche laufen entspannt und sehr professionell ab. Gleichzeitig werden im Dokumentationsfahrzeug am Computer die Ausweise kontrolliert, die Arbeitskräfte immer dabei haben müssen. „Bisher gibt es keine Unregelmäßigkeiten“, sagt der Beamte. Seine Kollegin checkt die Ausweise, die die Arbeiter abgegeben haben, mit einer Lupe. Sie würden umfassend geschult, da Fälschungen zu erkennen, sagt die Beamtin. „Manchmal unterscheiden sich die Fotos auf den Ausweisen stark“, sagt ihr Kollege. Dann wird mit sensibler Kameratechnik geprüft, ob es sich um ein- und dieselbe Person handelt. Das Vorgehen gegen Schwarzarbeit ist für die Zollbeamten auch ein politisches Thema. Gerade in der Baubranche, die verstärkt auf Arbeitskräfte aus aller Welt baue, geht es da für Thomas Seemann „um Gerechtigkeit bei der Entlohnung und bei den sozialen Leistungen.“

Kampf gegen illegale Beschäftigung

Gestiegene Fallzahlen

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit leitete 2025 bundesweit rund 98 200 Strafverfahren wegen Verstößen ein – 2024 waren es rund 96 800 und mehr als 52 100 Ordnungswidrigkeitenverfahren (2024: 49 700). Bundesweit haben die Zollbeamten 25 800 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt. Die Ermittlungen führten nach der Statistik des Zolls zu Freiheitsstrafen von insgesamt knapp 1200 Jahren und deckten einen Schaden in einer Gesamthöhe von rund 675 Millionen Euro auf.

Betroffene Branchen

Der Bau, die Gastronomie, die Logistik sowie die Gebäudereinigung sowie das Wach- und Sicherheitsgewerbe wurden intensiv kontrolliert. Als weitere Schwerpunkte werden Barber-Shops, Nagelstudios und Lieferdienste eingestuft. Informationen unter: www.zoll.de