1 Zollbeamte nehmen am Flughafen Stuttgart Gepäck von Reisenden unter die Lupe. Foto: Hauptzollamt Stuttgart

Während Corona wurde es ruhiger, doch inzwischen wird am Flughafen Stuttgart wieder viel geschmuggelt. Ein Rekord-Goldfund, tausende Zigaretten und andere Auffälligkeiten. Wovon das Hauptzollamt berichtet.















Am 9. November stoppten Beamte des Hauptzollamts Stuttgart einen 41-Jährigen am Flughafen Stuttgart, der in seinem Gepäck Goldschmuck im Wert von rund 150 000 Euro schmuggeln wollte. Der Mann gab an, Goldhändler zu sein und reiste aus Istanbul nach Deutschland ein. Das Gold in seinem Gepäck war ein Rekordfund. Er muss sich auf ein Steuerstrafverfahren einstellen und Einfuhrabgaben in Höhe von mehr als 33 000 Euro nachbezahlen.