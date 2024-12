Kontrollen bei Techno-Festival: Verbotene Betäubungsmittel und andere Delikte an der Messe Stuttgart

Verbotene Betäubungsmittel und andere Delikte an der Messe Stuttgart

1 Bei ausgiebigen Kontrollen stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. (Symbolfoto) Foto: AdobeStock/Heiko Küverling

Bei einem Technofestival an der Messe Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Wochenende ausgiebige Kontrollen durchgeführt. Die Veranstaltung verlief insgesamt friedlich, einige Anzeigen gab es aber dennoch.











Link kopiert

Die Polizei hat am Wochenende das Technofestival auf dem Gelände der Stuttgarter Messe in Echterdingen (Kreis Esslingen) begleitet. Während der Veranstaltung mit etwa 7000 Teilnehmern wurden umfassende Präsenz- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt, teilt ein Sprecher am Montag mit.

Neben dem zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen waren auch weitere Beamte im Einsatz, etwa von Zollbehörden und der Bundespolizei. Bei den Kontrollen stellten die Polizisten 32 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem stellten die Beamten mehrere Betäubungsmittel sicher. Das Festival verlief insgesamt friedlich, wie die Polizei berichtete.

Auch Widerstand und Beleidigung gegen Polizisten

Neben Drogendelikten kam es während des Festivals zu einer Körperverletzung und einem alkoholbedingten Verkehrsverstoß. Auch Widerstandshandlungen und eine Beleidigung gegen Polizeibeamte wurden registriert. Die Polizei leitete entsprechende Bußgeld- und Strafverfahren ein.