Kontrolle in Weilheim: 44-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss und greift Polizisten an

Der Mann war von der Polizei zur Kontrolle angehalten worden, als er auf die Beamten losging. (Symbolfoto)

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch einen 44-Jährigen vorläufig festgenommen, weil er bei einer Polizeikontrolle mehrere Beamte angegriffen und verletzt hat.











﻿ Ein 44-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen in Weilheim (Kreis Esslingen) zwei Polizisten verletzt. Den Angaben eines Sprechers zufolge war die Polizei im entsprechenden Stadtteil unterwegs, um nach einer vermissten Person zu suchen.

Mit Zuge dessen haben Beamte den Mann gegen 1 Uhr in einem in seinem Transporter erkannt. Sie stoppten seine Fahrt, da der Fahrer offenbar Alkohol getrunken hatte, wollten die Beamten ihn anschließend kontrollieren. Der Mann wehrte sich dagegen massiv und musste unter Zwang aus dem Fahrzeug geholt werden.

Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten mehr als 1,5 Promille fest. Daraufhin ordneten sie eine Blutentnahme an. Auch dagegen setzte sich der 44-Jährige heftig zur Wehr und griff die Polizisten an. Zwei Beamte erlitten dabei Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, zum Revier gebracht und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder frei.