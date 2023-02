Kontrolle in Stuttgart

1 Der Mann wurde ohne Fahrkarte in einem Bus erwischt (Symbolbild). Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Samstag offenbar ohne Fahrkarte in einem Bus in Stuttgart unterwegs. Als er kontrolliert wird, kommt es zum Gerangel. Es gibt Verletzte.















Polizeibeamte haben am Samstag an der Böheimstraße in Stuttgart einen 19-Jährigen festgenommen, der sich gegen die Fahrkartenkontrolle gewehrt und keinen gültigen Fahrschein mitgeführt haben soll.

Wie die Beamten berichten, war der Mann gegen 18 Uhr mit der Buslinie 41 Richtung Marienhospital gefahren. Als er von einem 22-jährigen Kontrolleur angesprochen wurde, konnte er kein Ticket vorweisen. In der Folge kam es demnach zu einem Gerangel zwischen dem Fahrgast und dem Prüfer, der von einer 43-jährigen Kollegin unterstützt wurde. Erst mithilfe eines weiteren Kontrolleurs konnte der 19-Jährige laut Polizeibericht beruhigt und an die Beamten übergeben werden.

Bei dem Gerangel wurde die 43-Jährige an der Lippe leicht verletzt und ihr 22-jähriger Kollege erlitt eine Prellung am linken Oberarm. Der mutmaßliche Täter wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.