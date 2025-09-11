Kontrolle in Ostfildern: Polizei zieht Mann unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr – mehrere Anzeigen

1 Bei der Polizeikontrolle stellten die Beamten mehrere Verstöße fest, den Mann erwarten entsprechende Anzeigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sven Simon

Die Polizei hat am Mittwochabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen 26-Jährigen kontrolliert, der wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Dabei stellte sie mehrere Vergehen fest.











﻿ Im Scharnhauser Park in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Mittwochabend einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann ist nach Angaben eines Sprechers gegen 22 Uhr in der Breslauer Straße mit einem Mercedes unterwegs gewesen und durch unsichere Fahrweise aufgefallen.

Beamte des Reviers Filderstadt haben das Auto gestoppt und dabei deutlichen Cannabisgeruch im Innern festgestellt. Der Fahrer hatte zudem keinen gültigen Führerschein mehr und gab Drogenkonsum zu.

Ein Drogentest verlief positiv, worauf die Polizisten eine Blutprobe anordneten. Außerdem war der Mercedes weder zugelassen noch versichert. Der junge Mann hatte zusätzlich das Kennzeichen mit einer ausgedruckten Plakette und Klebestreifen manipuliert. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.