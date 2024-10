Kontrolle in Leinfelden-Echterdingen: Mann flüchtet mit gestohlenem Kennzeichen und ohne Führerschein vor Polizei

Kontrolle in Leinfelden-Echterdingen

1 Die Polizei wollte den 62-Jährigen in der Max-Lang-Straße kontrollieren, als dieser die Flucht ergriff. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Die Polizei ermittelt gegen einen 62-Jährigen, dar am Donnerstagabend in Leinfelden (Kreis Esslingen) versuchte, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Gegen ihn wird nun wegen mehrere Vergehen ermittelt.











Ein 62-Jähriger ist am Donnerstagabend in Leinfelden (Kreis Esslingen) auf einem Leichtkraftrad vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs, als er gegen 19 Uhr in der Max-Lang-Straße kontrolliert werden sollte.

Kurz darauf konnte die Polizei den Mann stoppen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen gleich mehrere Vergehen ermittelt, weil sich im weiteren Verlauf herausstellte, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden war. Zudem besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis.