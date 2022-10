Am Sonntag kontrolliert die Polizei in Esslingen Teilnehmer einer Motorradausfahrt und entdeckt an zahlreichen Fahrzeugen technische Mängel.















Link kopiert

Anlässlich einer Ausfahrt, einem sogenannten Halloween-Rideout, die am Sonntag von Esslingen aus starten sollte, hat die Polizei zahlreiche Motorräder kontrolliert.

Zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr wurden auf einem Parkplatz in der Dornierstraße, wo sich den Angaben der Polizei zufolge zahlreiche Motorradfahrer zu der nicht angemeldeten Ausfahrt trafen, insgesamt 200 Fahrzeuge überprüft.

In etwa 60 Fällen seien technische Mängel, wie abgefahrene Reifen oder mangelhafte Beleuchtung festgestellt worden. In 35 Fällen habe es bauliche Veränderungen an den Zweirädern gegeben, sodass diese nicht mehr genutzt werden dürfen. Wie zum Beispiel am Motorrad eines 21-Jährigen, an dem ein Spiegel fehlte und mehrere nicht gelassene Bauteile festgestellt worden seien.

Auch das Auto eines 23-Jährigen musste wegen des Verdachts auf technische Veränderungen an den Motoreinstellungen und der Auspuffanlage zur gutachterlichen Prüfung sichergestellt und abgeschleppt werden.

Drei Biker waren mit Maschinen unterwegs, die nicht ihrer vorhandenen Fahrerlaubnisklasse entsprachen. Ein 23-Jähriger legte bei der Kontrolle einen mutmaßlich gefälschten Führerschein vor. Insgesamt mussten 20 Motorradfahrer ihre Maschinen an Ort und Stelle stehen lassen. Die übrigen Motorradfahrer konnten einzeln oder in Kleingruppen ihre Fahrt fortsetzen.