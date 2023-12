Kontrolle in Esslingen: Polizei stoppt Fahrer mit drei nicht angeschnallten Kindern

Kontrolle in Esslingen

1 Ein sechs Jahre altes Kind saß unangeschnallt in einem Kindersitz, zwei weitere Kinder im Alter von elf Monaten und drei Jahren lagen ohne jegliche Sicherung auf dem Rücksitz. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Ein 35-Jähriger muss ein Bußgeld bezahlen und einen Punkt in Flensburg, nachdem ihn die Polizei stoppte, als er mit drei Kindern auf dem Rücksitz, die nicht angeschnallt oder gesichert waren, in Esslingen Auto fuhr.











Am Montagabend hat die Polizei in Esslingen ein Auto mit drei nicht angeschnallten Kindern gestoppt.

Bei einer Kontrolle durch die Verkehrspolizei seien die Beamten gegen 18.10 Uhr in der Obertürkheimer Straße auf die Kinder aufmerksam geworden. Ein dreijähriges Kind habe ungesichert auf dem Rücksitz gelegen, ein sechsjähriges habe nicht angeschnallt in einem Kindersitz gesessen. Außerdem lag ein elf Monate alter Säugling ohne Sicherung in einer Trageschale, die wiederum nicht gesichert war.

Fahrer darf nicht weiterfahren

Dem 35-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kinder mussten mit ihrer Mutter im Bus weiterfahren, während der Vater alleine nach Hause fuhr. Ihn erwartet ein Bußgeldbescheid in Höhe von 70 Euro sowie ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.