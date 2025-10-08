Kontrolle in Altbach: Polizei entdeckt gefährliche Umbauten an BMW

1 Bei der Kontrolle des Autos fielen der Polizei erhebliche Mängel auf. (Symbolfoto) Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com

Die Polizei hat am Dienstagabend in Altbach (Kreis Esslingen) einen 50-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, weil an seinem Auto verbotene Umbauten vorgenommen worden waren.











﻿ In Altbach (Kreis Esslingen) hat die Verkehrspolizei am späten Dienstagabend einen technisch stark veränderten BMW gestoppt. Die Beamten sind nach Angaben eines Sprechers gegen 23.15 Uhr in der Esslinger Straße auf das Auto aufmerksam geworden und haben den Wagen kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten mehrere gravierende Mängel fest, darunter falsch eingebaute Auspuffteile und unzulässige Veränderungen am Fahrzeug.

Zusätzlich entdeckten die Polizisten Sicherheitsmängel an der Batterie, eine fehlerhafte Lichtanlage und falsch montierte Scheinwerfer. Der BMW war damit nicht mehr verkehrssicher, die Betriebserlaubnis galt als erloschen. Der 50 Jahre alte Fahrer durfte nicht weiterfahren und muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.