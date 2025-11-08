Kontrolle im Alb-Donau-Kreis: Betrunkener schanzt bei Verfolgungsjagd mit Polizei über Kreisverkehr

1 Einen Trunkenbold hat die Polizei am Freitagabend in Neenstetten aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

– Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein betrunkener Autofahrer in Neenstetten (Alb-Donau-Kreis) mit der Polizei geliefert. Der Mann versuchte am Freitagabend, vor der Polizei zu flüchten. Die Streife hatte 67-Jährigen anhalten wollen, um ihn routinemäßig kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Demnach ignorierte der Mann Blaulicht, Martinshorn und weitere Anhaltesignale. Er beschleunigte seinen Wagen, hielt sich aber trotzdem weitestgehend an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.

Der 67-Jährige sei über eine Verkehrsinsel und einen Gehweg einem Blockadeversuch des Streifenwagens ausgewichen. Schließlich sei der Fahrer von einem quergestellten Streifenwagen gestoppt werden. Er habe sich unkooperativ verhalten und habe mit einfacher körperlicher Gewalt von der Polizei aus dem Auto geholt werden müssen, hieß es. Bei einem Atemalkoholtest kam ein Wert von 1,36 Promille heraus. Auf den Mann kommen mehrere Anzeigen zu.