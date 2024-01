Kontrolle auf A81 bei Geisingen: Zoll findet über 250.000 Euro Bargeld in Umhängetasche

Zoll findet über 250.000 Euro Bargeld in Umhängetasche

1 Das Zollfahndungsamt in Stuttgart ermittelt unter anderem zur Herkunft des Geldes. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zollbeamte entdecken bei einer Routinekontrolle auf der A81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) eine Viertelmillion Euro. Das Geld befand sich in der Umhängetasche eines 24-Jährigen.











Link kopiert

Mehr als eine Viertelmillion Euro in bar haben Zöllner bei einer Kontrolle auf der Autobahn 81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) entdeckt. Die Beamten hatten bereits am 10. Januar das Auto mit vier Reisenden angehalten und kontrolliert, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Eine Routinefrage der Beamten nach Bargeld verneinte ein 24-jähriger Insasse nach Aussagen einer Sprecherin.

Polizei beschlagnahmt Bargeld

In seiner Umhängetasche wurden jedoch anschließend mehr als 250.000 Euro entdeckt. Weil durch seine Aussagen zur Herkunft und zur Verwendung zusätzliche Zweifel aufkamen, wurde das Geld beschlagnahmt. Das Zollfahndungsamt in Stuttgart ermittelt.